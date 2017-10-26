Как Кощей Бессмертный на Василисе женился

Фантасмагорический сюжет, в котором Зло похоже на Добро, Баба Яга — на Василису Прекрасную, а Иван-Богатырь — на Ивана-Дурака! Геликоптеры и трансформеры, приворотное Зелье и Белиби-Белиберда, Волшебная Игла и Цацки-Пецки, — вот далеко не полный перечень странностей, встречающихся в постановке. Спектакль представляет собой яркую, смешную и интригующую сценическую историю по мотивам всех русских сказок вместе взятых. В нём есть чему удивиться, чему порадоваться, на что пооблизываться и за что поволноваться.

Зажигательные танцевальные ритмы старого доброго рок-н-ролла не оставляют в стороне ни детей, ни родителей, которые с удовольствием вспомнят свою молодость и улыбнутся вместе с артистами, устраивающими на сцене такой весёлый кавардак, что скучно не будет никому!