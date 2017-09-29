Кармен-Гала или Испанская страсть, балет на музыку оперы Ж. Бизе. Оригинальая постановка, совершенно не похожая на Кармен-сюиту.

Ни один из авторов бесспорно великих произведений не оставил Кармен выбора — жить или умереть, любить или предавать. Но ведь все могло быть иначе, знай она заранее, как все будет, выбери она другую дорогу. Этот выбор подарит страстной красавице знаменитый танцовщик и хореограф Андрей Меркурьев в своей новой работе «Кармен».

Его спектакль – предчувствие, предсказание Кармен, которое дает ей гадалка, и только за героиней выбор, по какой из линей судьбы пойти.