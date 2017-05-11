Киллер поневоле 18+
О фильме
Год выпуска: 2016
Страна: Франция, Бельгия
Продолжительность: 01:47
Жанр: комедия, криминал
Режиссер: Паскаль Шомель
Актеры: Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белаиди, Гюстав Керверн, Алекс Лутс, Шарли Дюпон, Филипп Гран’Анри, Кароль Трево и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.856
Рейтинг на IMDB: 6.6
Жак готов на всё, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.
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