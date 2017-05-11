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Киллер поневоле
18+

О фильме

Год выпуска: 2016

Страна: Франция, Бельгия

Продолжительность: 01:47

Жанр: комедия, криминал

Режиссер: Паскаль Шомель

Актеры: Ромен Дюрис, Мишель Блан, Алис Белаиди, Гюстав Керверн, Алекс Лутс, Шарли Дюпон, Филипп Гран’Анри, Кароль Трево и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.856

Рейтинг на IMDB: 6.6

Жак готов на всё, чтобы заработать денег. Даже на предложение местного авторитета убить его неверную жену. Но есть две проблемы: Жак едва ли умеет управляться с оружием, а его новая девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:55 180-200 руб. Синий зал
  • 20:00 200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Киллер поневоле»

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