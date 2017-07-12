Кинопоказ в «Маяке»

Этот фильм не только для зрителей и поклонников кинокомиксов — исполненное мрачноватого юмора роуд-муви про приключения странной семейки с неубиваемым папашей, дочуркой-убийцей, дедулей-телепатом и боящимся света дядей. Всё это лишь прикрытие для философской притчи о жизни и смерти. Максимально серьезного разговора о старении, умирании, об убийстве.

В ролях: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук, Стивен Мерчант, Элизабет Родригес

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