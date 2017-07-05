Кинотеатр под открытым небом 16+
Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино организует сеансы под открытым небом.
7 июля – фильм о моряцком поселке «ТЕРИБЕРКА.LIVE».
14 июля – фильм о жизни людей рядом с легендарным вулканом Этна «ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ».
21 июля – итальянская комедия «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ».
28 июля – альманах документальных фестивальных хитов 2016 — 2017 «CINEPROMO. ПРО ЛЮБОВЬ».
4 августа — альманах документальных фестивальных хитов 2016 — 2017 «CINEPROMO. ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ».
Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.
При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.
Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по телефонам 36-30-31, 36-44-10.
Расписание сеансов