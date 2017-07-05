Кинотеатр под открытым небом

Для тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, Кузбасскино организует сеансы под открытым небом.

7 июля – фильм о моряцком поселке «ТЕРИБЕРКА.LIVE».

14 июля – фильм о жизни людей рядом с легендарным вулканом Этна «ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ».

21 июля – итальянская комедия «УЕДЕМ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ».

28 июля – альманах документальных фестивальных хитов 2016 — 2017 «CINEPROMO. ПРО ЛЮБОВЬ».

4 августа — альманах документальных фестивальных хитов 2016 — 2017 «CINEPROMO. ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ».

Для зрителей работает кинобар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера выдаются теплые пледы.

При дождливой погоде сеанс будет перенесен в кинозал.