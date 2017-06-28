Кинотеатр под открытым небом в «Кузбасскино»

Открытие сезона летнего кинотеатра под открытым небом состоится 30 июня в 21.00 в«Кузбасскино» (пр. Советский, 4).

Тех, кто любит смотреть хорошее кино, но не хочет летом сидеть в душных залах кинотеатров, «Кузбасскино» приглашает на сеансы под открытым небом.

30 июня пройдёт открытие летнего сезона. Зрителей ждёт развлекательная программа, розыгрыш призов, фотосессия и просмотр итальянской комедии «Захочу и соскочу» режиссёра Сидней Сибилия. Картина рассказывает о том, на что способны талантливые научные работники, оказавшиеся на обочине общества.

Для зрителей будет работать кино-бар с попкорном и прохладительными напитками. На случай прохладного вечера имеются тёплые пледы.

Кинопоказы «Под открытым небом» будут проходить каждую пятницу. При дождливой погоде сеанс перенесут в кинозал.

Афишу летнего кинотеатра можно узнать на сайте «Кузбасскино» или по телефону 36-30-31, 36-44-10.