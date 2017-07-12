22 июля в Кемерове впервые пройдёт «Кипяток» — соревнования по кабельному вейкбордингу от магазина «Твоя стихия».

Вас ждут: открытые соревнования по кабельному вейкбордингу, в борьбе за главный приз вейкборд + крепления от компании JOINT WAKEBOARDS; тесты Sup-бордов. Все желающие смогут попрыгать с тренером на выездном батуте, попробовать свои силы на балансборде.

Кроме этого гостей ждут вкусные угощения, конкурсы и отличная музыка.

Подробности можно узнать в группе «ВКонтакте».

Место проведения — вейк-парк Wake House, по адресу: Притомский проспект, 70 (рядом с развлекательным комплексом «Золотой берег»).