Зрители увидят постановку в рамках проекта TheatreHD. Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» – балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше.

«Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.

Действующие лица:

Медора, молодая гречанка, воспитанница Исаака Ланкедема — Екатерина Крысанова.

Конрад, корсар — Игорь Цвирко.

Сеид-паша — Алексей Лопаревич.

Бирбанто, один из главных корсаров — Денис Савин.

Зюльма, любимая султанша паши — Нелли Кобахидзе.

Гюльнара, невольница паши — Дарья Хохлова.

Исаак Ланкедем, хозяин базара — Геннадий Янин.

Танец невольников / Pas d’esclaves — Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин.

Солист в Танце с веерами / Grand pas des eventails — Артемий Беляков.