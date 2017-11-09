Корсар 12+
Зрители увидят постановку в рамках проекта TheatreHD. Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» – балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше.
«Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.
Действующие лица:
Медора, молодая гречанка, воспитанница Исаака Ланкедема — Екатерина Крысанова.
Конрад, корсар — Игорь Цвирко.
Сеид-паша — Алексей Лопаревич.
Бирбанто, один из главных корсаров — Денис Савин.
Зюльма, любимая султанша паши — Нелли Кобахидзе.
Гюльнара, невольница паши — Дарья Хохлова.
Исаак Ланкедем, хозяин базара — Геннадий Янин.
Танец невольников / Pas d’esclaves — Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин.
Солист в Танце с веерами / Grand pas des eventails — Артемий Беляков.