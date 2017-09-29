Русский классический балет «Звезды Москвы» представит балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» — музыкальный и хореографический шедевр, ставший эмблемой всего русского балета.

Балетная труппа состоит из выпускников лучших хореографических школ России. «Moscow State Ballet» сотрудничает с ведущими артистами различных театров нашей страны, в том числе с артистами Государственного Академического Большого театра, Мариинского театра, музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.