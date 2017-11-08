Легенда Michael Jackson

Каждая эпоха имеет своих кумиров, властителей дум, некоронованных королей, которым поклоняются миллионы. Таким был Майкл Джексон. После себя он оставил 18 студийных альбомов, 7 фильмов, и просто незабываемую и неповторимую лунную походку, которую пытаются повторить многие, но всё тщетно.

Легендарные хиты «короля поп-музыки» 16 декабря на сцене Музыкального театра Кузбасса представят вокальный ансамбль Павла Шаромова. Ансамбль существует более 20 лет и является одним из самых популярных коллективов новосибирской филармонии. Вокальный квинтет ведет активную концертную деятельность в России и странах СНГ.

Музыканты неоднократно выступали на концертных площадках Германии, Франции, США, Канады, Швейцарии, Японии, а также давали эксклюзивные концерты королевским особам, пели в камерных залах и выступали перед тридцатитысячной аудиторией.

Стилистическая чуткость, свободное владение различными певческими манерами, способность моментальной смены звукоидеала позволяет музыкантам безгранично разнообразить репертуар.

Концертную программу «Легенда – Майкл Джексон» ансамбль Павла Шаромова представят совместно с оркестром Музыкального театра Кузбасса и рок-группой «Второй этаж».

Программу составили из хитов разного времени, в том числе — и относящихся к раннему периоду, к репертуару группы The Jackson Five. При этом музыканты не стали делать именно рок-поп проект, это именно взгляд академических исполнителей, их интерпретация творчества Майкла Джексона.

Специально для концерта «Легенда – Майкл Джексон» музыканты сделали оригинальные аранжировки самых известных песен: прозвучат «Билли Джин», «Триллер» и ещё полтора десятка хитов.