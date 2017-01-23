Лекция в «Маяке»

Что происходит с эмоциями в жизни? Люди боятся переживать боль, в обществе недопустима злость, детей просят громко не смеяться… Всё это приводит к образованию эмоциональных травм, и, как следствие, эмоциональных блоков в теле.

Любая потеря любви проживается в полной мере, если человек позволит себе прожить следующие эмоции: злость, скорбь, страх и сожаление от потерянных возможностей. Что происходит, если эмоции не проживаются и как бороться с эмоциональными травмами, расскажет психолог Евгений Янко.

Резерв столиков по телефону: 657-650.