Лига справедливости 16+
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:50
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Режиссер: Зак Снайдер
В главных ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн и др.
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Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.
Расписание сеансов