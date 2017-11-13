Кино

Лига справедливости
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:50

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Зак Снайдер

В главных ролях: Галь Гадот, Робин Райт, Джейсон Момоа, Конни Нильсен, Эми Адамс, Бен Аффлек, Эзра Миллер, Эмбер Хёрд, Генри Кавилл, Дайан Лэйн и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы, Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но несмотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 17:45 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 17:45 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 17:45 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 17:45 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 300 руб., VIP - 350 руб. Зал MAXIMA
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 200 руб., VIP - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 17:45 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 200 руб., VIP - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 17:45 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 09:05 200 руб., VIP - 250 руб. Зал MAXIMA
  • 15:45 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 17:45 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 20:05 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA
  • 22:25 250 руб., VIP - 300 руб. Зал MAXIMA

Комментарии

Похожие события