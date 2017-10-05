Ночь X прошла с разрывом, море звуков закружило им голову и они потерялись! Этой ночь они возвращаются…Возвращаются, чтобы утолить ваш музыкальный голод! 11 друзей Chao снова собираются в стенах караоке-бара «Четыре стихии», а это значит, на танцполе будет взрыв!

Line up:

00:00-00:40 – Onersee.

00:40-01:20 – Chromatic.

01:20-02:00 – Evgeniy Kunchits.

02:00-02:40 – D.Ant.

02:40-03:40 – Chao.

03:40-04:20 – Salino.

04:20-05:00 – Berlin.

05:00-05:40 – Tima Salomon.

05:40-06:20 – Paul Kary.

06:20-07:00 – Novalex.

07:00-07:40 – A.Cherry.

07:40-08:00 – Wildfox.

Действуют: FC/DC.

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