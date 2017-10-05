LOST 18+
Ночь X прошла с разрывом, море звуков закружило им голову и они потерялись! Этой ночь они возвращаются…Возвращаются, чтобы утолить ваш музыкальный голод! 11 друзей Chao снова собираются в стенах караоке-бара «Четыре стихии», а это значит, на танцполе будет взрыв!
Line up:
00:00-00:40 – Onersee.
00:40-01:20 – Chromatic.
01:20-02:00 – Evgeniy Kunchits.
02:00-02:40 – D.Ant.
02:40-03:40 – Chao.
03:40-04:20 – Salino.
04:20-05:00 – Berlin.
05:00-05:40 – Tima Salomon.
05:40-06:20 – Paul Kary.
06:20-07:00 – Novalex.
07:00-07:40 – A.Cherry.
07:40-08:00 – Wildfox.
Действуют: FC/DC.
Бронирование столиков по телефону: 33-33-22.