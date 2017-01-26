Лучший. Кафка

Цель проекта — привлечение населения города к активной культурной жизни. Рассказать о писателе, заполнить его мыслями весь город и заразить горожан желанием читать. Помочь жителям приобрести опыт публичного выступления.

12 чтецов читают отрывки из произведений писателя, выбранного режиссёрами. Режиссёры помогают с выбором отрывка, интонациями, предлагает разные способы подачи информации, подскажет общую картину мероприятия и множество других мелочей.

Узнать, как стать чтецом, можно в группе «Вконтакте».