12 октября в Музыкальном Театре Кузбасса — всенародно любимая комедия и всенародно любимые актеры. В спектакле по пьесе В. Туркина «Любовь и голуби». Лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения вы увидите в исполнении трех поколений «звезд» российского театра и кино. Актеры не только сыграют, но и споют, т.к. история еще и музыкальная.

Действующие лица и исполнители:

Олеся Железняк – популярная российская актриса театра и кино. Наиболее известные роли в кино: «Моя прекрасная няня», «Сваты», «8 первых свиданий», «Любовь в большом городе», «Чудо», «Страна чудес», «Деревенская комедия» и многие другие (всего сыграно 41 роль).

Анна Якунина — заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известные роли в кино: «Склифосовский», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Двойная жизнь», «Страна чудес».

Анатолий Журавлев – популярный артист театра и кино. Наиболее известные роли: «Все будет хорошо», «День рождения Буржуя», «Марш турецкого», «Жмурки», «Бандисткий петербург», «Пасечник», «Палач» всего 75 ролей.

Ольга Прокофьева – заслуженная актриса РФ. Наиболее известные роли в кино: «Моя прекрасная няня», «Шекспиру и не снилось», «Выхожу тебя искать» и многих другие.

Раиса Рязанова – народная артистка РФ, лауреат Государственной премии, актриса театра О.Табакова. Сыграно 219 ролей в кино, из них наиболее известные: «Москва слезам не верит», «Безотцовщина», «По законам военного времени», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Му-Му», «Огнеборцы», «Всегда говори «всегда«-2», «Казус Кукоцкого», «Не родись красивой», «Монтекристо», «МосГаз», «Хорошие руки».

Михаил Жигалов — народный артист РФ. Сыграно более 150 ролей в кино из них наиболее известные: «На всю оставшуюся жизнь», «Похищение «Савойи», «Найти и обезвредить», «Приступить к ликвидации», «Афганский излом», «На углу у Патриарших», «Ермак», «Граница. Таёжный роман», «Марш Турецкого», «Бригада», «Охота на асфальте», «Не родись красивой», «Заколдованный участок», «Личная жизнь следователя Савельева» , «Молодёжка», «Дом с лилиями».

Иван Дубровский – актер театра и кино. Наиболее известные роли: «Самара», «Задания особой важности», «Операция Тайфун», «Молодёжка», «Дорога домой».

Светлана Первушина – актриса театра на Малой Бронной. Играла в «Свиридовы», «Инспектор Купер-2», «Кино про Алексеева», «Склифосовский», «Вечный отпуск».

Ирина Котельникова — актриса театра Алексея Рыбникова. Играла в мюзиклах: «Дракула», «Иствикские ведьмы», «12 стульев», «Красавица и чудовище». Роли в кино: «Адъютанты любви», «Аэропорт», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований -3», «Маргоша», «Каменская-6».