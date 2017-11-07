Кино

Маленький вампир
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Нидерланды, Германия, Дания, Великобритания

Продолжительность: 01:23

Жанр: мультфильм, ужасы, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Рихард Клаус, Карстен Килерих

В главных ролях: Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Эми Сэвилл, Дайан Уилсон и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Это история о маленьком вампире Рудольфе — тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он не раздумывая предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь, эту парочку, ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:20 Детский - 80 руб., взрослый - 120 руб.
  • 16:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:20 Детский - 180 руб., взрослый - 200 руб.

Комментарии

Похожие события