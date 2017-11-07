Маленький вампир 6+
Год выпуска: 2017
Страна: Нидерланды, Германия, Дания, Великобритания
Продолжительность: 01:23
Жанр: мультфильм, ужасы, фэнтези, комедия, приключения, семейный
Режиссер: Рихард Клаус, Карстен Килерих
В главных ролях: Джим Картер, Расмус Хардайкер, Элис Крайдж, Тим Пиготт-Смит, Мириам Маргулис, Мэттью Марш, Джозеф Клоска, Фиби Гиврон-Тейлор, Эми Сэвилл, Дайан Уилсон и др.
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Это история о маленьком вампире Рудольфе — тринадцатилетнем мальчике, чью семью преследует злостный охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика, Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он не раздумывая предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь, эту парочку, ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.
Расписание сеансов