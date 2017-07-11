Мастер-класс по мобильному видео

Мастер-класс проведёт видеооператор Сергей Логвиненко. Он расскажет о преимуществах мобильного кино перед профессиональными видеороликами, особенностях съемки видео на смартфон, освещении, сюжетах, планах, принципах монтажа, музыке в видеоролике, приложениях для обработки видео и многом другом.

На мастер-классе будет рассмотрена работа с любыми смартфонами и приложениями, доступными как в AppStore, так и в GooglePlay.

Записаться можно через личные сообщения Алёне Савиных или Катерине Березиной.