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Матильда
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:55

Жанр: драма, история, триллер

Режиссер: Алексей Учитель

В главных ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 16:00 250 руб. Синий зал
  • 18:10 300 руб. Синий зал
  • 20:20 300 руб. Синий зал
  • 22:30 300 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Матильда»

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