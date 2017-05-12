Выставки

Мечта и реальность
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ГДЕ

Кемеровский областной музей изобразительных искусств

Пр-т Советский, 48.

36-64-78

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась персональная выставка Галины Артамоновой «Мечта и реальность» (г. Новосибирск).

Экспозицию составляют более 50 произведений из частной коллекции: графика и декоративно-прикладное искусство: текстильная скульптура.

В экспозиции выставки «Мечта и реальность» представлены авторские куклы, графические работы и текстильное панно. Тематика работ: мифология, сказки, история, классическая литература, театр.

Расписание сеансов

  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.
  • С 10:00 до 18:00 130-300 руб.

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