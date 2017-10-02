Беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа полностью воссоздаёт легендарный концертный альбом METALLICA «S&M».

Рок-группа GARAGE DAYZ исполняет свои партии так, как будто перевоплощается в легенд рока. В коллективе собраны участники групп Blaze Bayley, Paul Di’Anno (ex–Iron Maiden), «Земляне», «Крематорий», Everlost, Butterfly, Temple, «Артерия», Distant Sun, Tantal, Flash Of Aggression.

Может быть, поэтому METALLICA SHOW S&M TRIBUTE UNPLUGGED с симфоническим оркестром сопровождает просто оглушительный успех. Большие концерты в Москве подтвердили и упрочили популярность проекта.

Сейчас группа готова презентовать и новую, акустическую программу ACOUSTIC+ELECTRIC. Вы можете стать одними из первых кто увидит, а главное услышит эти не забываемые произведения — в акустической части баллады и мелодичные произведения, в части ELECTRIC — тяжелый рок, классические произведения Металлики.