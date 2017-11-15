Последняя надежда русского кино, продюсер и режиссер Федор, торчит денег за музыкальный клип браткам из 90-х. Артист Сергей сыграл всех от Иисуса Христа до белочки. У Сергея кончились роли, он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий страны номер один, Иван, не может перестать шутить в обычной жизни. Девушка Ивана не понимает, почему он смешит ее за завтраком, в постели и даже на похоронах. Ничего не напоминает?

Нищий иностранец по чистой случайности попадает в самую гущу жизни богатых и знаменитых. Выясняется, что все наши представления о жизни звезд — мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену Большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с Московского Олимпа.