В Кузбасском центре искусств открылась выставка алтайского художника Владимира Ельникова «Мой Алтай». Выставка посвящена Году экологии в России.

Пейзаж любимый жанр художника. Искренние и правдивые, проникнутые то грустным, то радостным настроением произведения Ельникова цельно и пластично передают красоту природы Алтайского края.

На выставке будет представлено более ста пейзажей: заснеженные горы и цветущие долины, изумрудные воды Катуни и ледники, отдаленные уголки Алтая: Мультинские озера, верховья Катуни, Белухи, Ак-Тру, Чуйской степи. Алтай притягивает к себе творческие натуры, вдохновляет их на создание запоминающихся художественных образов.

Работы художника хранятся в музеях Горно-Алтайска, Томска, Новосибирска, Барнаула, в частных коллекциях в России и за рубежом.