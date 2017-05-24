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Монстры Юга
18+

О фильме

Год выпуска: 2015

Страна: США

Продолжительность: 01:29

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер

Режиссер: Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват

Актеры: Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.712

Рейтинг на IMDB: 5.9

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 15:20 200 руб. Синий зал
  • 19:35 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Монстры Юга»

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