Монстры Юга

Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.