Монстры Юга 18+
О фильме
Год выпуска: 2015
Страна: США
Продолжительность: 01:29
Жанр: ужасы, фэнтези, триллер
Режиссер: Роксанна Бенжамин, Дэвид Брукнер, Патрик Хорват
Актеры: Чад Виллелла, Мэттью Беттинелли, Кристина Пешич, Фаббианн Терез, Натали Лав, Ханна Маркс, Дэна Гулд, Энесса Ремси, Сьюзэн Бурк, Дэйв Джонсон и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.712
Рейтинг на IMDB: 5.9
Пустынный участок дороги, усталые путники — двое мужчин, бегущих от своего прошлого, группа на пути к следующему концерту, человек пытающийся попасть домой, брат в поисках давно потерянной сестры и семьи на отдыхе — вынуждены противостоять своим страхам и самым темным тайнам, чтобы раскаяться на дороге.
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