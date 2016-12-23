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Мульт в кино

МУЛЬТ в кино. Выпуск №43
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ГДЕ

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

74-42-48

С Новым МУЛЬТОМ! Встретим любимый праздник вместе! Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк будут вручать подарки всем жителям Бумажного леса, Тима и Тома поздравят Деда Мороза, а Ангелы Бэби отправятся к нему в Великий Устюг!
В 43-м выпуске «МУЛЬТ в кино» покажем самые новые эпизоды мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Йоко», «Ангел Бэби» и «Ми-Ми-Мишки».
Каждый сеанс длится комфортное для ребёнка время — 45 минут.

Расписание сеансов

  • 10:20 Детский - 100 руб., взрослый - 130 руб. Зеленый зал
  • 13:30 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. Зеленый зал
  • 10:20 Детский - 100 руб., взрослый - 130 руб. Зеленый зал
  • 13:30 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб. Зеленый зал

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