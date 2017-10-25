МУЛЬТ в кино. Выпуск № 61. Дети, вперёд! 0+
Смотрите в 61-м выпуске «МУЛЬТ в кино» свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Деревяшки» и заключительную серию первого сезона «Джингликов»!
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Кино
28.10.2017
Супергерои
Когда на город готовится нападение величайшего в истории злодея, когда предложение руки и сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо для любимой девушки потеряно… Только команда Супергероев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка аттракционов готовятся вступить в битву с реальным злодеем! И они сделают все, чтобы спасти город и помочь своему другу спасти любовь! https://www.
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