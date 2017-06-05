Мумия 12+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:50
Жанр: ужасы, фэнтези, боевик, приключения
Режиссер: Алекс Куртцман
Актеры: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон, Стивен Томпсон и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 7.9
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
Расписание сеансов
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