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Мумия
12+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:50

Жанр: ужасы, фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Алекс Куртцман

Актеры: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон, Стивен Томпсон и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 7.9

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 12:30 200 руб. Синий зал
  • 14:35 250 руб. Синий зал
  • 16:40 250 руб. Синий зал
  • 18:45 300 руб. Синий зал
  • 20:50 300 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Мумия»

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