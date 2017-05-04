Музейное сафари

6 мая в музее: более 40 видов живых экзотических животных: змеи, ящерицы, черепахи, лягушки и тропические тараканы;

с 15:00 до17:00 Школа зоодиетологии. Специалисты расскажут о том, чем питаются рептилии и амфибии. Вы сможете самостоятельно покормить животных, поучаствовать в мастер-классе по содержанию домашней экзотики.

7 мая вы сможете победить свои страхи и убедиться, что пауки вовсе не страшные:

Выставка живых пауков-птицеедов (представлено 14 разных видов).

Экскурсия от ведущих научных сотрудников об образе жизни пауков, их происхождении, характере, об удивительных особенностях их поведения.

Мастер-класс по содержанию в неволе пауков-птицеедов. Как правильно обустроить террариум, как их кормить, как создать оптимальный микроклимат об этом и многом другом расскажет куратор выставки.

с 14:00 до 16:00 Показательные кормления пауков.

с 15:00 до 17:00 Мастер-класс «Ручной тарантул». Создаем пушистых пауков из синельной проволоки.

8 мая музей предлагает вам уникальную возможность перенестись в прошлое и погрузиться в атмосферу эпохи динозавров. Вас ждёт экскурсия «В поисках сибирского динозавра». Таинственная история Шестаковского местонахождения динозавров познакомит вас с доисторическими хозяевами нашей области и расскажет о пситтакозавре — сибирском динозавре найденном только на территории Кемеровской области. С 15:00 до 17:00 «Палеонтологический практикум». В ходе практикума вы получите возможность самостоятельной технической обработки древних окаменелостей: очистки от породы, пропитки клеевым составом, реконструкции фрагментов костей динозавров. С 15:00 до 19:00 Игровое занятие «Полет птерозавра». Маленьким посетителям музей предлагает послушать познавательную историю о том, как животные научились летать. И поучаствовать в игре по созданию бумажных самолетиков – моделей древних летающих ящеров;

9 мая «От экспедиции к экспозиции». В этот день вас ждет тематическая экскурсия «На поиски сибирского золота». На основе геологической коллекции музея научные сотрудники расскажут о истории золотодобычи в Кемеровской области, начавшейся в 20-е годы XIX века. Вы увидите образцы золотоносных руд, добытых из различных месторождений Кемеровской области. Игровое занятии «Древний лабиринт» расскажет о геологическом прошлом нашей области. Задача игры состоит в том, чтобы пройти сквозь древний и опасный лес кордаитов и добраться до конечного пункта, ответив на ряд вопросов.