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Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел природы: пр-т Советский, 55.
Отдел военной истории: Притомская Набережная, 1а.
Отдел истории: пр-т Советский, 51.

75-22-45 (отдел природы), 36-86-09 (отдел военной истории), 36-41-15 (отдел истории)

15 июля краеведческий музей приглашает на экскурсию «Динозавры и не только» (Кемерово – Верх-Чебула – Шестаково – Кемерово). Вы побываете в Шестаковском палеонтологическом комплексе, на дегустации мёда на пасеке, пройдёте палеонтологический мастер-класс. Кроме этого в программе экскурссии фотосессия на фоне «черневой тайги», а также отдых и пикник на реке Кия.

 

16 июля пройдёт экскурсия «Отдых на Беловском море» (Кемерово – Белово — Кемерово). В программе экскурсии: посещение белоского рыбного хозяйства, рыбалка, пикник на берегу Беловского моря и «морская» фотосессия.

Информацию о билетах можно узнать по телефонам: 8-905-947-86-64 (экскурсовод Ольга Михайловна); 8(384-2) 75-15-45 (отдел развития).

Расписание сеансов

  • 10:00 2150 руб. Экскурсия "Динозавры и не только"
  • 10:00 1920 руб. Экскурсия "Отдых на Беловском море"

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