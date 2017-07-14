15 июля краеведческий музей приглашает на экскурсию «Динозавры и не только» (Кемерово – Верх-Чебула – Шестаково – Кемерово). Вы побываете в Шестаковском палеонтологическом комплексе, на дегустации мёда на пасеке, пройдёте палеонтологический мастер-класс. Кроме этого в программе экскурссии фотосессия на фоне «черневой тайги», а также отдых и пикник на реке Кия.

16 июля пройдёт экскурсия «Отдых на Беловском море» (Кемерово – Белово — Кемерово). В программе экскурсии: посещение белоского рыбного хозяйства, рыбалка, пикник на берегу Беловского моря и «морская» фотосессия.

Информацию о билетах можно узнать по телефонам: 8-905-947-86-64 (экскурсовод Ольга Михайловна); 8(384-2) 75-15-45 (отдел развития).