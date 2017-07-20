22 июля — экскурсия «Динозавры и не только» (Кемерово – Верх-Чебула – Шестаково – Кемерово).

Вас ждёт: Шестаковский палеонтологический комплекс, палеонтолоический мастер-класс, дегустация меда на пасеке, фотосессия на фоне «черневой тайги», отдых и пикник на реке Кия.

23 июля — экскурсия «Отдых на Беловском море» (Кемерово – Белово — Кемерово).

В программе тура: посещение Беловского рыбного хозяйства, рыбалка, участникам экскурсии расскажут забытые секреты приготовления рыбы, пикник на берегу Беловского моря, «морская» фотосессия.

Информацию о билетах можно узнать по телефонам: 8-905-947-86-64 (экскурсовод Ольга Михайловна); 8(384-2) 75-15-45 (отдел развития).