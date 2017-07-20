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Кемеровский областной краеведческий музей

Отдел природы: пр-т Советский, 55.
Отдел военной истории: Притомская Набережная, 1а.
Отдел истории: пр-т Советский, 51.

75-22-45 (отдел природы), 36-86-09 (отдел военной истории), 36-41-15 (отдел истории)

22 июля — экскурсия «Динозавры и не только» (Кемерово – Верх-Чебула – Шестаково – Кемерово).

Вас ждёт: Шестаковский палеонтологический комплекс, палеонтолоический мастер-класс, дегустация меда на пасеке, фотосессия на фоне «черневой тайги», отдых и пикник на реке Кия.

23 июля — экскурсия «Отдых на Беловском море» (Кемерово – Белово — Кемерово).

В программе тура: посещение Беловского рыбного хозяйства, рыбалка, участникам экскурсии расскажут забытые секреты приготовления рыбы, пикник на берегу Беловского моря, «морская» фотосессия.

 

Информацию о билетах можно узнать по телефонам: 8-905-947-86-64 (экскурсовод Ольга Михайловна); 8(384-2) 75-15-45 (отдел развития).

Расписание сеансов

  • 08:00 2 150 руб.
  • 08:00 1 920 руб.

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