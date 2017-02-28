Московский театр комедии под руководством Сергея Ефремова представляет детективную комедию «Мужской род, единственное число»

Постановка знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи. Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала еще тогда, когда Луи был ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом, и семейство Луи постепенно отказалось от этой затеи.

Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера…

В ролях: Александр Носик («Возвращение Мухтара»), Галина Данилова («6 каров»), Андрей Кайков («6 кадров»).