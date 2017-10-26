Музыка ночью

Дом, наполненный теплом и уютом, где, словно по волшебству, оживают географические карты, глобусы и секстанты, совершаются необыкновенные путешествия под немое одобрение дедушки адмирала. Дом, в котором живут морские феи, чудесные краски, где скрипучая дверь хранит на себе отметины возмужания юных обитателей маленькой ленинградской квартирки.

Стучит метроном, отмеривая страшное время войны… Уходит на фронт старший сын семьи Морозовых Котя… Также незаметно исчезает, оставляя свою улыбку матери, младший сын Шура, и вслед за ними маленькая девочка Лида, младший лейтенант медицинской службы. И даже страшный молох войны не в силах уничтожить сказки, царящей в этом мирном плывущем по водам жизни кораблю, на котором отважные шкипера волею судеб сменили дождевики на серые солдатские шинели.

История сопровождается тонким юмором, пластическим решением, высокохудожественными приемами оформления, а главное, живыми человеческими эмоциями.