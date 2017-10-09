My Little Pony в кино 6+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Канада, США
Продолжительность: 01:39
Жанр: драма, приключения, триллер
Режиссер: Джейсон Тиссен
Роли дублировали: Полина Гагарина, Пётр Иващенко, Сергей Лазарев и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 7.2
Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!
Расписание сеансов