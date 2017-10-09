Кино

My Little Pony в кино
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Канада, США

Продолжительность: 01:39

Жанр: драма, приключения, триллер

Режиссер: Джейсон Тиссен

Роли дублировали: Полина Гагарина, Пётр Иващенко, Сергей Лазарев и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 7.2

Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 250 руб., взрослый - 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 14:10 Детский - 150 руб., взрослый - 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 18:05 Детский - 200 руб., взрослый - 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie

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