Мы – монстры!

По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа — в Франкенштейна, а их дети — в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.