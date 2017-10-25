Мы – монстры! 6+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Великобритания, Германия
Продолжительность: 01:36
Жанр: мультфильм, ужасы, комедия, семейный
Режиссер: Хольгер Таппе
В главных ролях: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 5.1
По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа — в Франкенштейна, а их дети — в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.
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