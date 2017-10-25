Кино

Мы – монстры!
6+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Великобритания, Германия

Продолжительность: 01:36

Жанр: мультфильм, ужасы, комедия, семейный

Режиссер: Хольгер Таппе

В главных ролях: Эмили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост, Джессика Браун-Финдли, Селия Имри, Кэтрин Тейт, Ивэн Бэйли, Эмма Тейт, Джессика МакДональд и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 5.1

По воле могущественного Дракулы вся семейка Уишбоун сталкивается с «монстрическими» проблемами: мама превращается в вампира, папа — в Франкенштейна, а их дети — в мумию и оборотня. Теперь они должны сплотиться, чтобы победить повелителя тьмы и снова стать не только людьми, но и дружной семьей.

Расписание сеансов

Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.
Кузбасскино

Пр-т Советский, 4.

  • 09:40 Детский - 100 руб., взрослый - 120 руб.
  • 15:20 Детский - 150 руб., взрослый - 180 руб.
  • 21:00 Детский - 200 руб., взрослый - 220 руб.

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