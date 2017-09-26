Кино

Наёмник
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:52

Жанр: боевик, триллер

Режиссер: Майкл Куэста

В главных ролях: Дилан О’Брайен, Шарлотта Вега, Кристофер Уэбстер, Шахид Ахмед, Бастер Ривз, Ник Кавальере, Саймон Коннолли, Юсеф «Джо» Свейд, Джуст Янссен и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 6.7

Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 19:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 19:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 19:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 19:55 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 19:55 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 19:55 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 11:35 200 руб., диван - 500 руб. Зал Christie
  • 19:55 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Юбилейный

Пр-т Ленина, 91.

  • 12:10 200 руб. Малый зал
  • 21:05 300 руб. Малый зал
Космос-Премьер

Ул. 50 лет Октября, 28.

  • 14:10 250 руб. Зал "Марс"
  • 22:10 300 руб. Зал "Марс"

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