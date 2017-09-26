Наёмник 18+
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:52
Жанр: боевик, триллер
Режиссер: Майкл Куэста
В главных ролях: Дилан О’Брайен, Шарлотта Вега, Кристофер Уэбстер, Шахид Ахмед, Бастер Ривз, Ник Кавальере, Саймон Коннолли, Юсеф «Джо» Свейд, Джуст Янссен и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Рейтинг на IMDB: 6.7
Тайный наёмник ЦРУ Митч Рэпп раздавлен потерей невесты в результате теракта. Заместитель директора ЦРУ назначает Стэна Хёрли обучать убитого горем, но серьёзно настроенного Митча для предотвращения террористических операций и охоты на преступников. Вместе они исследуют волну, на первый взгляд, случайных нападений на военные и гражданские объекты. Но позже напарникам предстоит объединиться с турецким агентом, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.
Расписание сеансов