«Не хочу быть собакой» – добрая и смешная сказка о том, как маленькая собачка Мотя вдруг поняла, что больше не хочет быть собакой! Не хочет никого кусать, хватать за ноги и прыгать через веревочку хозяина, который решил обучить ее трюкам с тем, чтобы деньги зарабатывать. Собака хочет любить – желание, понятное каждому человеку. И вот она совершает Поступок – уходит на свободу! Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что на ее место претендуют Петух и Кошка. Оказывается, что каждый недоволен своим положением и хочет побывать в шкуре другого. Вот и решают животные поменяться ролями.