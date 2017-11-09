Не оставляй меня

Дарлин — известная на весь мир балерина. Франс — главный мужчина в ее жизни, пара и наставник в профессии. Они возвращаются на родину, в Копенгаген, после долгих гастролей по миру. Вместе они планируют поставить на сцене Королевского театра «Жизель», где у Дарлин будет главная партия. Во время первой репетиции Дарлин падает от боли — она больше не может танцевать. Ей приходится подчиниться болезненным обстоятельствам, быстро смириться со своей заменой, и найти силы помочь супругу — на кону его постановка. Однако центром внимания балета и её супруга Франса становится молодая балерина — новая Жизель.