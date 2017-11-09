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Не оставляй меня
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Дания

Продолжительность: 01:42

Жанр: драма

Режиссер: Биргитте Стэмозе

В главных ролях:Даница Чурчич, Густаф Скарсгард, Ульрих Томсен и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Дарлин — известная на весь мир балерина. Франс — главный мужчина в ее жизни, пара и наставник в профессии. Они возвращаются на родину, в Копенгаген, после долгих гастролей по миру. Вместе они планируют поставить на сцене Королевского театра «Жизель», где у Дарлин будет главная партия. Во время первой репетиции Дарлин падает от боли — она больше не может танцевать. Ей приходится подчиниться болезненным обстоятельствам, быстро смириться со своей заменой, и найти силы помочь супругу — на кону его постановка. Однако центром внимания балета и её супруга Франса становится молодая балерина — новая Жизель.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 10:30 120-130 руб. Синий зал
  • 16:15 180-200 руб. Синий зал
  • 22:00 200 руб. Синий зал
Купить билеты на фильм «Не оставляй меня»

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