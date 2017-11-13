В спектакле «Не оставляйте женщину одну» рассказана история из жизни обычных женщин, которые мечтают о романтической любви. Но в жизни всё гораздо прозаичней, поэтому молодая женщина в провинциальном городе то ли из-за робости своего жениха, а может, и потому, что его устраивает такое положение вещей, не может выйти замуж. Это обстоятельство обостряет конфликт между героиней и её матерью. Не выдержав затянувшегося сватовства, мать показывает дочери пример и находит себе «поклонничка». Женщины начинают соревноваться в своём умении взять власть над мужчиной, а мужчины, как часто бывает в таких ситуациях, становятся игрушками в руках женщин.

В спектакле заняты артисты: Светлана Винокурова, Елизавета Назаркина, Сергей Ефимов, Богдан Музыка.