Кино

Нелюбовь
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 02:07

Жанр: драма

Режиссер: Андрей Звягинцев

Актеры: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев, Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников, Артем Манукян, Наталья Винокурова и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Рейтинг на IMDB: 8.8

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

Расписание сеансов

Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 21:10 300 руб. Зал 3

Комментарии

Похожие события