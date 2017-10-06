Один принц за всю свою сознательную жизнь не прочитал ни одной книжки. Все свое свободное время он проводил за компьютером и мобильником и мечтал быть не просто королём, а королём лайков. Так всё бы и было, если бы с ним не произошли удивительные приключения в Зазеркалье.

«Невидимка в зазеркалье» — это современное театрализованное представление. Постановкой занималась команда профессионалов.

В шоу используются: объемные 3D пневмодекорации, дизайнерские костюмы; зеркальный человек; лазерная анимация; шары гиганты от 1 метра до 4; водопад из мыльных пузырей.