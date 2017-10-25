Ночь искусств

4 ноября во всех трёх отделах Кемеровского областного краеведческого музея пройдёт красочная интерактивная акция в рамках всероссийской «Ночи искусств».

Приходите в отдел истории на Советский, 51, «путешествовать во времени»! Вас встретит сумасшедший профессор, который поможет сориентироваться в прошлом, настоящем и будущем. В «прошлом» можно посмотреть самые настоящие диафильмы и выпить какао, спеть как предки в «историческом караоке», посетить аттракцион моментальной фотографии в костюмах разных эпох и полюбоваться на модное дефиле. В «настоящем» вы сможете принять участие в акции «Мы едины!» – сесть за швейную машинку и внести свой вклад в создание единого лоскутного одеяла символизирующего тепло и уют большой кузбасской семьи.

На Притомской набережной, в отделе военной истории, пройдёт квест «Гонка героев». Всем участникам положена гречневая каша с тушёнкой и чай. Акция «Музейный спецназ» позволит получить навыки оказания первой помощи и освоить навыки личной безопасности дома, в общественных местах, на работе и на дорогах общего пользования. Фишка отдела – уникальные шахматы, подаренные Аману Тулееву в разные годы.

На Советском, 55 в отделе природы делайте ставки на самых настоящих тараканьих бегах! Отправляйтесь в виртуальное путешествие по геологической истории Кузбасса, познакомьтесь с новой «наукой» динометрией, благодаря которой можно сравнить себя с зауроподом, стегозавром или пситтакозавром, ощутив при этом всю мощь их роста и веса. «Пещерный» аквагрим обеспечит удачную охоту на мамонта, а свои охотничьи победы можно изобразить с помощью наскальной живописи. Кроме того, вас ждет увлекательная фотоохота на живых ящериц, змей, черепах и добрую игуану Арсения!