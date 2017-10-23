Ночь искусств в Музыкальном

Музыкальный театр Кузбасса приглашает вас на большую развлекательно-познавательную программу! В программе: «Золотые песни столетия» в исполнении заслуженного артиста России Константина Голубятникова и Губернаторского хора «Утро», театральная фотозона, мастер-класс по украшениям из цветов и многое другое.

Вместе с молодыми артистами театра любители караоке могут принять участие в состязании «Караоке со звездой!». Поклонники современной хореографии смогут научиться танцевать на мастер-классе солистки балета театра Анны Шумковой. В завершении праздничной программы состоится дискотека.