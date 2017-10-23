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Ночь искусств в Музыкальном
16+

ГДЕ

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва

Пр-т Советский, 52.

348-348 (касса)
Суббота, 4 ноября, в 21:00

250 руб.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает вас на большую развлекательно-познавательную программу! В программе: «Золотые песни столетия» в исполнении заслуженного артиста России Константина Голубятникова и Губернаторского хора «Утро», театральная фотозона, мастер-класс по украшениям из цветов и многое другое.

Вместе с молодыми артистами театра любители караоке могут принять участие в состязании «Караоке со звездой!». Поклонники современной хореографии смогут научиться танцевать на мастер-классе солистки балета театра Анны Шумковой. В завершении праздничной программы состоится дискотека.

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