Ночь Музеев. Отдел природы

В отделе природы пройдёт акция «Ночь музеев». Программа мероприятия:

17:00-23:00 квест-игра «Экспедиция: шаг за шагом». Участвуйте

Открытие выставки «Золото: путь от пещинки до монетки»

Тематическая экскурсия «На поиски сибирского золота». Мастер-класс. Все желающие смогут испытать удачу и попытаться найти свой золотой самородок.

«По следам экспедиции за динозаврами». Посетителям музея предлагается почувствовать себя в роли палеонтологов и отправится на поиски следов древних ящеров, а также принять участие в палеонтологическом практикуме.

19:00-22:00 Мастер-класс «Твистинг: динозавры из воздушных шаров»

«Игрозаврия» Для маленьких посетителей музей приготовил специальную игровую зону, где можно не только играть, но и смотреть увлекательные мультфильмы про динозавров.

Мастер-класс «Полет птерозавра». Мастер-класс по созданию бумажных самолетиков – моделей древних летающих ящеров. Конкурс самолетиков, победители получат памятные призы.

Интерактив «Экспедиция за мамонтом». Достаем древних животных из вечной мерзлоты. Всех участников ждут необычные подарки.

Игра «Снежный бой». Попробуйте себя в роли охотника за мамонтами!

Игра «Куда пропал лось?». Самым маленьким посетителям предлагается стать настоящими следопытами и выследить лося. Те, кому удастся выполнить это задание, получат настоящий значок следопыта.

Мастер-класс «Необычный сувенир: открытка в технике лепидомозаика». Гости музея изготовят экзотический сувенир своими руками в технике лепидомозаика (используются настоящие крылья тропических бабочек).

«Ребята-зверята». В этот вечер на базе музея работает студия аквагрима.

«Удачливый рыболов». Испытайте свою удачу, попытайтесь наловить рыбок настоящей удочкой.

Мастер-класс «Ручной тарантул». Создаем пушистых и ручных паучков своими руками!

«Тараканьи бега». Состязание живых мадагаскарских тараканов в спринтерской гонке.

Выставка «Опасные тропики». Только в этот вечер в музее работает уникальная выставка, где представлены живые кобры и тропические гадюки.

«Селфи с удавом». Добродушный удав по имени «Румянка» и ее чешуйчатые друзья составят Вам компанию во время путешествия.

«Кузбасс в кинообъективе». В течение вечера демонстрируются фильмы о природе и особо охраняемых природных территориях Кузбасса, туристических маршрутах и местах отдыха.

По завершению «Ночи музеев» состоится огненное шоу.