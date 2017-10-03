Комедия, которая остается любимой у зрителей уже несколько сезонов – «Ночной таксист» заставляет расхохотаться любого пессимиста и меланхолика.

С виду Джон Смит – совершенно обыкновенный таксист, и можно ли подозревать, что когда он сидит на уютном диване в объятиях любимой жены, где-то в другом доме его ждет не менее уютный диван и не менее любимая жена? Одна ошибка в расписании – и жизнь идет кувырком!

Режиссер – Валерий Гришко.

Действующие лица и исполнители:

Джон Смит — Олег Майборода.

Мэри Смит — засл. арт. РФ Виктория Левченко / Ирина Кривонос.

Барбара Смит — Владислава Франк.

Инспектор Портерхаус — Александр Кондаков.

Стэнли Поуни — засл. арт. РФ Андрей Черных / Георгий Болонев.

Инспектор Траутон — нар. арт. РФ Игорь Белозёров / засл. арт. РФ Григорий Шустер.

Боби Франклин — Денис Франк / Михаил Селезнев.

Репортёр — Юрий Дроздов / Владимир Чистяков.