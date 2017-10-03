Ночной таксист 16+
Комедия, которая остается любимой у зрителей уже несколько сезонов – «Ночной таксист» заставляет расхохотаться любого пессимиста и меланхолика.
С виду Джон Смит – совершенно обыкновенный таксист, и можно ли подозревать, что когда он сидит на уютном диване в объятиях любимой жены, где-то в другом доме его ждет не менее уютный диван и не менее любимая жена? Одна ошибка в расписании – и жизнь идет кувырком!
Режиссер – Валерий Гришко.
Действующие лица и исполнители:
Джон Смит — Олег Майборода.
Мэри Смит — засл. арт. РФ Виктория Левченко / Ирина Кривонос.
Барбара Смит — Владислава Франк.
Инспектор Портерхаус — Александр Кондаков.
Стэнли Поуни — засл. арт. РФ Андрей Черных / Георгий Болонев.
Инспектор Траутон — нар. арт. РФ Игорь Белозёров / засл. арт. РФ Григорий Шустер.
Боби Франклин — Денис Франк / Михаил Селезнев.
Репортёр — Юрий Дроздов / Владимир Чистяков.
Расписание сеансов