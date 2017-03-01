«О чём поют мужчины» – концерт-посвящен ие милым дамам в преддверии первого весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта. В исполнении ведущих артистов театра, заслуженного артиста РФ Константина Голубятникова, почётного работника культуры Кузбасса Константина Круглова, артистов Олега Брылёва, Владимира Жукова, Вячеслава Соболева прозвучат самые красивые и трогательные мелодии, а Борис Каширский прочтёт замечательные стихи о любви и высоком предназначении прекрасной половины человечества. Украсят эту программу лирические и весёлые, искромётные и завораживающие выступления артистов балета.