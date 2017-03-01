Концерты

О чём поют мужчины
16+

ГДЕ

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва

Пр-т Советский, 52.

36-54-71

«О чём поют мужчины» – концерт-посвящение милым дамам в преддверии первого весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта. В исполнении ведущих артистов театра, заслуженного артиста РФ Константина Голубятникова, почётного работника культуры Кузбасса Константина Круглова, артистов Олега Брылёва, Владимира Жукова, Вячеслава Соболева прозвучат самые красивые и трогательные мелодии, а Борис Каширский прочтёт замечательные стихи о любви и высоком предназначении прекрасной половины человечества. Украсят эту программу лирические и весёлые, искромётные и завораживающие выступления артистов балета.

Расписание сеансов

  • 17:00 200-800 руб.
  • 17:00 200-800 руб.

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