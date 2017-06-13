Очень плохие девчонки 18+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: США
Продолжительность: 01:41
Жанр: комедия
Режиссер: Люсия Аньелло
Актеры: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур, Джиллиан Белл, Колтон Хэйнс, Илана Глейзер, Энрике Мурсиано, Тай Бурелл, Дин Уинтерс и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 0
Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.
Расписание сеансов
Купить билеты на фильм «Очень плохие девчонки»