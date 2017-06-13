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Очень плохие девчонки
18+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: США

Продолжительность: 01:41

Жанр: комедия

Режиссер: Люсия Аньелло

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур, Джиллиан Белл, Колтон Хэйнс, Илана Глейзер, Энрике Мурсиано, Тай Бурелл, Дин Уинтерс и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.

Расписание сеансов

Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:20 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:20 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:20 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
  • 21:20 300 руб., диван - 700 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Аврора

Пр-т Московский, 19.

  • 17:25 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
  • 21:20 250 руб., диван - 600 руб. Зал Christie
Купить билеты на фильм «Очень плохие девчонки»

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