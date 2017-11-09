Одержимость

Спектакль покажут в рамках проекта TheatreHD. Совместная постановка театра «Барбикан» и Toneelgroep Amsterdam, по мотивам фильма Лукино Висконти, основанного на романе Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды».

Режиссер — Иво ван Хове.

В главной роли – Джуд Лоу.

Джино по своей натуре – бродяга и кочевник, неряшливо одетый, но внешне невероятно привлекательный. У придорожного кафе он знакомится с парой супругов, Джузеппе и Джованной. Джино и Джованна поддаются взаимному влечению, и между ними возникает бурный роман. Они решают избавиться от третьего лишнего – мужа Джованны. Но в этой леденящей кровь истории о разрушительной страсти преступление еще больше отдаляет любовников друг от друга.