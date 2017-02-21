Одноклассницы: Новый поворот

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О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Россия

Продолжительность: 01:40

Жанр: комедия

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков, Дмитрий Хрусталев, Ян Цапник и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 0

Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.

Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

Расписание сеансов

Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:40 300 руб. Зал 3
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:40 300 руб. Зал 3
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:40 300 руб. Зал 3
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:40 300 руб. Зал 3
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:40 250 руб. Зал 3
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал
Зимняя Вишня

Пр-т Ленина, 35.

  • 16:40 250 руб. Зал 3
Гринвич

Пр-т Молодёжный, 2.

  • 14:00 200 руб. Красный зал
  • 20:10 250 руб. Красный зал

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