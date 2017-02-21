Одноклассницы: Новый поворот 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Россия
Продолжительность: 01:40
Жанр: комедия
Режиссер: Дмитрий Суворов
Актеры: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Валентина Мазунина, Ольга Кузьмина, Арарат Кещян, Илья Любимов, Антон Макарский, Денис Косяков, Дмитрий Хрусталев, Ян Цапник и др.
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Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.
Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?
Расписание сеансов