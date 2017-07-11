Концерты

Олег Митяев
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ГДЕ

Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

Пр-т Советский, 68.

58-32-11; 58-74-86
Среда, 1 ноября, в 19:00

800 - 2 200 руб.

Народный артист России, член Союза писателей, дважды лауреат национальной премии «Овация», лауреат премий Фонда русской поэзии – Олег Митяев!

На концерте артист исполнит новые песни. Также гости услышат и проверенные временем композиции: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь люди, скоро лето», «Соседка», «Небесный калькулятор» и многие другие. Аккомпанировать Олегу Митяеву будут талантливые музыканты Леонид Марголин и Родион Марченко.

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