Народный артист России, член Союза писателей, дважды лауреат национальной премии «Овация», лауреат премий Фонда русской поэзии – Олег Митяев!

На концерте артист исполнит новые песни. Также гости услышат и проверенные временем композиции: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь люди, скоро лето», «Соседка», «Небесный калькулятор» и многие другие. Аккомпанировать Олегу Митяеву будут талантливые музыканты Леонид Марголин и Родион Марченко.