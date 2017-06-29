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Он и Она
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Франция, Бельгия

Продолжительность: 02:00

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Николя Бедос

В главных ролях: Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле, Пьер Ардити, Забу Брайтман, Жюльен Буасселье, Жан-Пьер Лори, Жак Ланг и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.69

Рейтинг на IMDB: 7.2

Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит всё, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 140 руб. "Синий зал"
  • 15:20 180 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 140 руб. "Синий зал"
  • 15:20 180 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 160 руб. "Синий зал"
  • 15:20 200 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 160 руб. "Синий зал"
  • 15:20 200 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 140 руб. "Синий зал"
  • 15:20 180 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 140 руб. "Синий зал"
  • 15:20 180 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 11:15 140 руб. "Синий зал"
  • 15:20 180 руб. "Синий зал"
  • 19:25 200 руб. "Синий зал"
Купить билеты на фильм «Он и Она»

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