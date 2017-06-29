Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит всё, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.