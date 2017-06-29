Он и Она 16+
О фильме
Год выпуска: 2017
Страна: Франция, Бельгия
Продолжительность: 02:00
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Николя Бедос
В главных ролях: Дория Тилье, Николя Бедос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, Кристиана Милле, Пьер Ардити, Забу Брайтман, Жюльен Буасселье, Жан-Пьер Лори, Жак Ланг и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 7.69
Рейтинг на IMDB: 7.2
Виктор — начинающий писатель, Сара — магистр в области классической литературы, их общая слабость — Джойс и Достоевский. Они были свободны и беспечны, но их случайная встреча в баре затянется на долгие 45 лет. Как справятся они с успехом, богатством и банальной скукой? Кто получит всё, а кто останется в тени? История одной семьи, большой любви, на фоне переполненных солнцем бульваров Парижа.
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