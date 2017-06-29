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Орбита 9
16+

О фильме

Год выпуска: 2017

Страна: Испания, Колумбия

Продолжительность: 01:35

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Режиссер: Хатем Храиче

В главных ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо, Фернандо Кампо, Сара Дерай, Пачи Сантамария, Ina Juaristi и др.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.727

Рейтинг на IMDB: 6.2

Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену — только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она ещё не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества.

Расписание сеансов

Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 160 руб. "Синий зал"
  • 17:35 160 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 160 руб. "Синий зал"
  • 17:35 160 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 180 руб. "Синий зал"
  • 17:35 200 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 180 руб. "Синий зал"
  • 17:35 200 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 160 руб. "Синий зал"
  • 17:35 160 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 160 руб. "Синий зал"
  • 17:35 160 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Планета кино («Променад 2»)

Пр-т Химиков, 39.

  • 13:30 160 руб. "Синий зал"
  • 17:35 160 руб. "Синий зал"
  • 21:40 200 руб. "Синий зал"
Купить билеты на фильм «Орбита 9»

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