Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену — только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она ещё не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества.