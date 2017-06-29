Орбита 9 16+
Год выпуска: 2017
Страна: Испания, Колумбия
Продолжительность: 01:35
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
Режиссер: Хатем Храиче
В главных ролях: Клара Лаго, Алекс Гонсалес, Андрес Парра, Белен Руэда, Кристина Лилли, Джон Алекс Кастильо, Фернандо Кампо, Сара Дерай, Пачи Сантамария, Ina Juaristi и др.
Рейтинг на Кинопоиске: 5.727
Рейтинг на IMDB: 6.2
Космическая станция Орбита 9 держит курс на Селесту, куда она доставит своего единственного астронавта — 20-летнюю Элену — только через 19 лет. Для починки одной из систем жизнеобеспечения на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Она ещё не знает, что она не только часть глобального секретного эксперимента по колонизации космоса, но и необычное живое существо, способное повлиять на будущее человечества.
Расписание сеансов